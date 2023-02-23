هل هلاله.. الشوادر تستعد لشهر رمضان بـ«الفوانيس» (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" عددا من الشوادر بمحافظتى القاهرة والجيزة.
واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا بعد غروب شمس الإثنين التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا، الموافق العشرين من شهر فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وتحقق شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريا.
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