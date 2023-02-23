«LRT» والمترو.. خطة الدولة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية- فيديوجراف

جدة - نرمين السيد - وضعت الحكومة خطة لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى، بشبكة نقل لخدمة الموظفين وسكان العاصمة، فضلا عن المواطنين المترددين على العاصمة، أبزرها القطار الخفيف وخط المترو الثالث ووسائل نقل أخرى.





ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، تفاصيل الخطة التى تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، أبرزها القطار الكهربائى الخفيف، الذى يبدأ من محطة عدلى منصور حتى مدينة الفنون والثقافة. كذلك الخط الثالث للمترو، الذى ينطلق من محطة عدلى منصور، والأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، وموقف السوبر جيت ومواقف الميكروباص، وأتوبيسات بالغاز والكهرباء لنقل الموظفين فى العاصمة، و48 مسارا منتظما لأتوبيسات من أنحاء القاهرة الكبرى.

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