«وحوى يا وحوى».. شوادر فوانيس رمضان تزين شوارع باب الخلق (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعددت أشكال وأحجام الفوانيس، المعروضة بحسب حجمها وخاماتها، وسط إقبال على شرائها. ويحظى شهر رمضان بقدسية وروحانيات خاصة لدى المسلمين، وأجواء مباركة على مدار أيامه، لما له فضائل كثيرة.

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