«حياة كريمة»: ختام البرنامج التدريبى ضمن «التعليم حياة» بالغربية والقليوبية

جدة - نرمين السيد - اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبى، الذى يٌعقد ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "التعليم حياة"، فى محافظتى الغربية والقليوبية، والتى تستهدف نشر الثقافة الرقمية وتدريب المعلمين والطلاب على التعامل مع التكنولوجيا ومنحهم شهادات معتمدة، وذلك فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".







جاء ذلك فى ضوء محور بناء الإنسان، والاهتمام بالتعليم كعنصر أساسى من عناصر بناء الإنسان، وفى إطار التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضمن البرنامج التدريبى أساسيات المهارات الرقمية "المستوى المبتدئ"، حيث ضم البرنامج المسارات التالية (مبادئ الحاسب Computing Fundamentals- التطبيقات الأساسية Key Applications- تطبيقات الإنترنت Living Online)، وذلك على مدار أسبوعين، بعدد 27 ساعة تدريبية، وإجراء امتحان دولى فى نهاية التدريب، وتسليم شهادات لمن اجتاز الدورة معتمدة من وزارة الاتصالات.

وتستهدف مبادرة "التعليم حياة" نشر ثقافة التعليم الرقمى من خلال التوعية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بقرى الريف المصرى، وتجهيز 100 من معامل المدارس فى خمس محافظات بأجهزة الحاسب الآلى وتوصيلها بإنترنت فائق السرعة، وتوعية الطلاب والمعلمين وأولياء الامور بكيفية التعامل مع الإنترنت والمنصات التعليمية.

كانت المرحلة الأولى من المبادرة، قد انطلقت العام الماضى فى مارس عام 2022 فى محافظة الغربية بمركز زفتى قرية نهطاى، محافظة القليوبية بمركز شبين القناطر بقرية الأحراز، ومحافظة بنى سويف، فيما انطلقت المرحلة الثانية منها فى محافظتى سوهاج والبحيرة فى نوفمبر 2022.

الجدير بالذكر أن مبادرة "التعليم حياة" تأتى من خلال التعاون المشترك بين مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "فودافون مصر" لتنمية المجتمع، ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار جهود مؤسسة "حياة كريمة" لتعزيز مسيرة التنمية وبناء الإنسان، وكونها عضو من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.