وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح الامتحانات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2023 سيكون إلكترونيا بالكامل بدون تدخل أى عنصر بشرى، بنظام ال rubrics.





جاء هذا خلال زيارة وزير التربية والتعليم لأحد فصول الصف الثالث الثانوى بالمدرسة الرسمية للغات، التابعة لإدارة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، فى إطار المتابعة الميدانية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعملية التعليمية، والاطمئنان على انتظام الفصل الدراسى الثانى. وقال الوزير إن هذه الآلية تضمن عدالة التصحيح وتكافؤ الفرص بين الطلاب. ولفت إلى أن أسئلة الامتحانات تقيس المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح نموذجا استرشاديا كاملا للامتحان على موقع الوزارة يحاكى امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة.

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