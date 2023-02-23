”القوى العاملة” : ملتقي توظيفي يوفر 150 فرصة عمل ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 02:23 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، عن تنظيم ملتقي توظيفي مصغر بمختلف التخصصات بأربع شركات فى القطاع الخاص، يوفر 150 فرصة عمل ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد في كلمته بافتتاح الملتقى أهمية تغيير ثقافة الشباب و الفتيات والدخول في سوق العمل والاختيار من بين الفرص المتاحة والمقدمة، مؤكداً أهمية التعرف على الحقوق و الواجبات في العمل وقدم فرص العمل فى أربعة شركات وهم : شركة بيراميدز لصناعة الإطارات ، شركة بورسعيد للصناعات الغذائية و المشروبات ، شركة الدلتا لتأمينات الحياة ، شركة الحسن و الحسين للصناعات الغذائية..

وأشار مدير المديرية إلى أنه حضر الملتقي الشباب الراغب في العمل من جميع المؤهلات ،حيث شملت فرص العمل المتاحة المهن التالية :مدير تخطيط ، مندوبين مبيعات ، عمال انتاج ، فنيين صيانة ، فنيين كهرباء ، مهندسين كهرباء ، مهندسين صيانة ، لحام ، وسيتم توفير تأمينات إجتماعية وصحية ووسائل مواصلات وانتقالات وكافة الحقوق القانونية توفر للمقبولين وجاري متابعة استكمال اجراءات التعيين لجميع المتقدمين من راغبي العمل .

وأضاف مدير المديرية أنه شارك في تنظيم الملتقي : لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية، ووسام هلال مديرة إدارة بحوث العمالة، وإيمان شلبي مديرة إدارة العلاقات العامة، ومحمد كمالو ، مدير مكتب تشغيل الجنوب و الزهور، والباحثين : حنان خالد ، وولاء عبد المجيد ، وشرين الكيكي ، ومحمد أمين ، ورشا توفيق ، ومحمد رضوان.