القوى العاملة : مفاوضة ناجحة تحمي مستحقات 33 عامل غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 02:23 مساءً - كشفت مديرية القوي العاملة بسوهاج عن نجاح مفاوضة جماعية اعادت مستحقات 33 عامل غير منتظم لدي شركة مقاولات بالشركات العاملة في مصنع اسمنت المصريين بسوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواصل مع مواقع العمل والإنتاج ،والسعي المستمر نحو تعزيز علاقات العمل لتحقيق مطالب طرفي العملية الانتاجية، فضلا عن رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة .

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج في تقريره للوزارة، أنه تقدم 33 عامل غير منتظم يعملون لدي شركة الرائد للمقاولات بشكوي تفيد عدم حصولهم على باقي مستحقاتهم لدي الشركة التي تأخرت في سداد أجورهم طوال الاشهر الماضية، وعلى الفور قامت المديرية باتخاذ إجراءات التسوية الودية بين الطرفين بعقد جلستين للتسوية الودية بحضور العمال وصاحب الشركة الذي أقر بأحقيتهم في طلباتهم ، وأن الشركة ملتزمة بسداد المستحقات علي دفعتين الأولي بمبلغ 150 ألف جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة بخصمها من مستخلصات الشركة لدي جهة الإسناد والثانية بمبلغ 112 ألف جنيه في المستخلص التالي أو خلال شهر أيهما اقرب ، وتعهد صاحب العمل بالتزام الشركة بإعطاء المستحقات في ديوان المديرية لكل عامل علي حدة في المواعيد المحددة مع التزام الشاكي بوصفه مفوضا عن العمال بالتصالح في الدعاوي المرفوعة علي الشركة بمجرد حصوله علي المستحقات .

وأضاف: عقد محضر التسوية الودية والذي وقع عليه صاحب الشركة ومفوض الشركة من ناحية ومندوب العمال ومحامي العمال من ناحية أخري بحضور السيدة إلهام السيد مدير عام شئون المناطق والتي تابعت إجراءات الشكوي والتنسيق مع جهة الإسناد وشركة المقاولات لإنهاء النزاع بالشكل الودي ومحمود عبدالهادي مدير عام الرعاية وخلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ومحمود فتحي مدير إدارة علاقات العمل والمنازعات الجماعية بالمديرية ،كما تم تكليف المختصين بالمديرية بمتابعة تنفيذ التسوية الودية في مواعيدها المحددة واستمرار علاقة العمل بين الشركة والعمالة المتواجدة لديها وكذلك تكليف إدارة العمالة غير المنتظمة بإضافة العمال لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية واستخراج كارنيهات لهم تضمن حصولهم على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المنصوص عليها في لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة رقم 162 لسنة 2019 .

كما تم تكليف المختصين بالمديرية بمتابعة تنفيذ التسوية الودية في مواعيدها المحددة واستمرار علاقة العمل بين الشركة والعمالة المتواجدة لديها وكذلك تكليف إدارة العمالة غير المنتظمة بإضافة العمال لقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية واستخراج كارنيهات لهم تضمن حصولهم على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المنصوص عليها في لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة رقم 162 لسنة 2019 .