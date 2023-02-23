” قوى عاملة أسوان ”تعلن عن 30 فرصة عمل لذوي همم بالمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 02:23 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بأسوان، عن توفير عدد 30 فرصة عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها رعاية كاملة، وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة لها ودمجهم بسوق العمل ، ومتابعة المنشآت والتأكد من إستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة.

وأوضح مدير المديرية فوزي صابر أن المديرية تقوم بمتابعة ترشيح راغبي العمل على هذه الفرص ، وتُجري المقابلات بديوان عام المديرية و استكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين .