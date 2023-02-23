وزير الصحة: إطلاق تحديث الميثاق خطوة للنهوض بمهنتى التمريض والقبالة فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، بالمؤتمر الخاص بإطلاق ميثاق مهنتى التمريض والقبالة المصرى المُحدث، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للتمريض ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن خطوة إطلاق تحديث الميثاق خطوة هامة جداً للنهوض بمهنتى التمريض والقبالة فى مصر، باعتبارهم أساس المنظومة الصحية بمصر.

وأكد الوزير على أهمية الارتقاء بمنظومتى التمريض والقبالة فى مصر، خاصةً أن الدولة المصرية هى قبلة القطاع الصحى فى المنطقة، وتقدم خدماتها الصحية لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها دون تمييز وفقاً لأحدث المعايير العلمية.

وأضاف الوزير أنه سيتم عقد ورش تدريبية دورية فى كافة محافظات الجمهورية لتدريب المدربين وتدريب العاملين بالمنظومة على تطبيق ميثاق مهنتى التمريض والقبالة المصرى المُحدث.

ومن جانبها وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الشكر لوزير الصحة والسكان على دعمه الدائم لتطوير منظومة التمريض والقبالة فى مصر بكافة محاورها، مؤكدة أن تطوير ميثاق أخلاقيات مهنتى التمريض والقبالة فى مصر يعكس الحرص الدائم على رفع مهارات وكفاءات العاملين بمنظومة التمريض، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكدت "محمود" على استمرار تنظيم ورش العمل التدريبية لكافة العاملين بالمنظومة لضمان قدرتهم على تطبيق محاور الميثاق الجديد، لافتة إلى أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من كليات التمريض ما بين حكومية وأهلية وخاصة.

ومن جانبها قالت الدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن تحديث ميثاق أخلاقيات مهنتى التمريض والقبالة المصرى، جاء نتيجة تعاون مستمر ومتكامل بين كافة الجهات المعنية، مؤكدة أن الميثاق يضمن بدوره تعزيز الصحة الآمنة لجميع المرضى من المصريين وغير المصريين، حيث أن الدولة المصرية لا تتوانى فى تقديم خدماتها الطبية لكافة مواطنيها وضيوفها على حدٍ سواء بذات الكفاءة.