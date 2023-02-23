حجازى: نهتم بتطوير التعليم الفنى.. وقريبا تصدير الخريجين لبعض الدول (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برفقة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعملية التعليمية، والاطمئنان على انتظام الفصل الدراسى الثانى.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد فؤاد الرشيدى، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وأكد حجازى، خلال تفقد أكاديمية السويدى الفنية للتعليم الفنى المتميز، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى نقطة مضيئة فى التعليم المصرى، مؤكدا سعى الوزارة للتوسع فى هذه النوعية من المدارس.

كما أكد على أهمية تطوير قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى، ودوره فى بناء الصناعة المصرية، وذلك بما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم الفنى، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يساهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الإقتصاد المصرى لدفع عجلة التنمية والبناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول تعاون سيتم توقيعه خلال أيام لتصدير خريجى هذه المدارس لبعض الدول فى الخارج.

وتفقد الوزير فصل لطلاب التعليم المزدوج لذوى الاحتياجات الخاصة قسم الملابس الجاهزة، واستمع لشرح المعلمة ومدى تفاعل الطلاب معها، حيث أشاد بتفاعل الطلاب ومدى استجابتهم للشرح والتواصل، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب يمتلكون مدلولات كثيرة والمعلم له الدور فى ترتيب ومعرفة وفهم الرموز للطلاب.



وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة الأكثر استخداما يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة وسيتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، وترسيخ وسيلة التواصل مع الطلاب من ذوى الهمم من ذوى الإعاقة السمعية، مضيفا أن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين المتخصصين فى لغة الإشارة، اتفاقا مع مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" التى أطلقها رئيس الجمهورية وفى ضوء اهتمام الدولة بكافة الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى وتعاونها مع الوزارة فى تقديم الخدمات لذوى الهمم بالمدارس.

كما تفقد الوزير أحد فصول قسم البرمجة، وأجرى حوارا مع الطلاب حول دراستهم وأعمالهم بجانب الدراسة فى هذا المجال، وشاهد الوزير أيضا حصة للمهارات الحياتية "العمل الجماعى" لطلاب قسم ابيكو للصناعات الدوائية.



وأشاد الوزير بالمستوى العلمى والمنهجى للأكاديمية وما توفره للطلاب من فرص عمل بالمصانع والقطاع الخاص بعد الاستفادة من المناهج الدراسية المقدمة بها والمرتبطة بسوق العمل.

ومن جهتها، استعرضت حنان الريحانى، الأمين العام لمؤسسة السويدى، والمدير التنفيذى لأكاديمية السويدى الفنية، شرحا تفصيليا لرؤية الأكاديمية حول تقديم تعليم فنى وتدريب مهنى مبتكر وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، بهدف تطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى وتنمية القوى العاملة فى مصر والمنطقة، وتوفير برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى المبتكرة المتصلة باحتياجات سوق العمل المحلى والدولى مع التركيز على المهارات والكفاءات والجدارات وبناء الشخصية والإسهام فى توفير برنامج للتدريب العملى فى مصانع المؤسسة المتخصصة وبرنامج تحفيز العمالة الذى يضمن سهولة انتقال الدارسين من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.

وأوضحت أن عدد الطلاب بالأكاديمية 1200 طالب والدراسة مدتها ثلاث سنوات، يحصل الطلاب خلالها على منحة دراسية كاملة.

وعقب ذلك، توجه الوزير، خلال زيارته، إلى المدرسة الرسمية للغات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، والتى تتكون من 45 فصلا، وعدد الطلاب بها 291 طالبا، حيث تفقد قاعة رياض الأطفال، وشارك طلاب الصف الثالث الابتدائى حصة لمادة ديسكفرى، وتحاور الوزير مع الطلاب فى موضوع الدرس، موجها المعلمين بضرورة تبسيط المعلومات للطلاب، من أجل الاستيعاب الجيد للدروس، وسهولة حفظ مصطلحات اللغة الإنجليزية.

وحرص الوزير على تفقد فصل للصف الثالث الثانوى أثناء حصة اللغة العربية، واستمع لشرح الدرس، كما أجرى حوارا مع الطلاب وأجاب عن استفساراتهم بخصوص آليات تصحيح أوراق إجابة الامتحان، حيث طمأن الوزير الطلاب بأن آليات التصحيح ستتم بشكل إلكترونى بدون تدخل أى عنصر بشرى، بنظام الـ rubrics، لضمان العدالة فى التصحيح وتكافؤ الفرص، وتقيس الأسئلة المستويات المعرفية المختلفة كالقدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح نموذجا استرشاديا كاملا للامتحان على موقع الوزارة يحاكى امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة.