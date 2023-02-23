«كلنا واحد - هدية العروسة».. الداخلية تدعم العرائس المقبلات على الزواج

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الداخلية فاعليات مبادرة "كلنا واحد - هدية العروسة" لتقديم الدعم للعرائس المقبلات على الزواج بمحافظتى (القاهرة – الجيزة) وإهداء عدد من مستلزمات الزواج لعدد من العرائس المقبلات على الزواج خاصة من (ذوى الإعاقة – الأيتام – الأسر الأكثر احتياجا).





ويأتى ذلك تأكيدا على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة كل فئات المجتمع والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم. وتم تنظيم احتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظتى (القاهرة - الجيزة) لتوزيع (الهدايا ومستلزمات الزواج) على العرائس اللاتى تم اختيارهن، وهو الأمر الذى لاقى استحسانهن وكان له بالغ الأثر فى نفوسهن واللاتى أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

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