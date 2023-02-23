انعقاد أول اجتماع للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية، بمقر مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.





وقالت الدكتورة مايسة لطفى، مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية، إن ذلك يأتى بناء على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتنفيذا للقرار الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية بين المعمل المركزى للزراعة العضوية (الإدارة العامة للزراعة العضوية) والهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية. وأضافت أنه جرى مناقشة بعض النقاط الخاصة بتفعيل لائحة الرسوم، وكيفية تبادل البيانات والمعلومات بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية، وضوابط الرقابة والفحص بالأسواق. وأشارت إلى أنه جرى أيضا ترجمة القانون ولائحته التنفيذية ترجمة معتمدة، وإرسالها إلى المفوضية الأوروبية ببروكسيل فى يونيو الماضى، حتى يتسنى مقارنة القانون المصرى ولائحته التنفيذية بقوانين الاتحاد الأوروبى واعتماده وإدراج جمهورية مصر العربية ضمن قائمة الدول التى تمتلك تشريعا ينظم الزراعة العضوية.

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