سامح شكرى يطلع نظيره البريطانى على جهود مصر للتهدئة فى الأراضى المحتلة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الاتصال تناول التطورات الخطيرة التى تشهدها الأراضى الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية من أجل احتواء التوتر القائم بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وحرص شكرى على إطلاع نظيره البريطانى على الجهود التى بذلتها، وما تزال تبذلها مصر، من أجل دعم التهدئة فى الأراضى المحتلة، وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات وكسر الجمود الحالى فى عملية السلام.

وأضاف المتحدث، أن وزير خارجية المملكة المتحدة أعرب خلال الاتصال عن قلق بلاده البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية فى الأراضى الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين، مشددا على التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفى مقدمتهم مصر، من أجل احتواء التوتر القائم وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام.

ومن ناحية أخرى، كشف السفير أبو زيد أن الاتصال تطرق إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، واتفق الوزيران على خطورة استمرار الأزمة بما لها من تداعيات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأبرز الوزير شكرى فى هذا الصدد، الآثار السلبية للأزمة على الدول النامية، وخاصة فيما يتعلق بأمن الغذاء وأمن الطاقة وجهود تحقيق التنمية المستدامة.

كما ناقش الوزيران مسار العلاقات الثنائية، والتعاون القائم فى عدد من المجالات، وأعربا عن رغبتهما فى تطوير التعاون وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة، بما فى ذلك العمل على ترتيب لقاء ثنائى بين الوزيرين لدفع التعاون بين البلدين.