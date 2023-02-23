صحة الشرقية تفحص أكثر من 300 ألف طالب وطالبة حتى الآن (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية مستمرة خلال الترم الثانى من العام الدراسى 2022/ 2023 بالعمل فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة.





وأوضح المبادرة الرئاسية فحصت حتى الآن 309934 طالبا وطالبة بمدارس الريف، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبى لـ 1084122 طالبا بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم 788122 طالبا بالريف، وتختص الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بفحص طلاب الريف ضمن المبادرة، بينما تختص هيئة التأمين الصحى بفحص الطلبة بمدارس الحضر.



وأضاف أن أعمال الفحص تتم من خلال 174 فريقا طبيا مدربا، يقوم بتغطية 1967 مدرسة بالمحافظة، منهم 118 فريقا بـ 1527 مدرسة بالريف، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، وتدريب الفرق على التسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقا للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

كما أوضح وكيل الوزارة بأنه فور الانتهاء من فحص الطالب يتم تسليمه كارت مدون عليه بيانات الفحص، وفى حال وجود نتائج غير طبيعية يتم إحالة الطالب للوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للعيادات الطبية بفرع هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات والعلاج.



وأشار وكيل وزارة الصحة الى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، والتى قد تؤدى إلى مضاعفات عديدة منها تأثيرات عضوية وأخرى نفسية وعقلية، وتهدف المبادرة لاكتشاف ووأد هذه الأمراض من الخطوة الأولى، مضيفا بأن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أى جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مقدما الشكر لمنسقة المبادرة بالمديرية والفرق الطبية المشاركة بها.