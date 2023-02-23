50 % ‏تخفيضات.. وزير التموين: مد فترة الأوكازيون حتى 21 مارس

جدة - نرمين السيد - وألزم القرار الصادر، المحال التى سوف تدخل الأوكازيون بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من مديرية التموين بنطاق كل محل إضافة إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد الدخول فى الأوكازيون.

وصرح أحمد كمال - ‏المتحدث الرسمى للوزارة، معاون الوزير، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد تلقى تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية ‏وأفاد بوصول نسب التخفيضات ‏فى التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون تتفاوت مابين الـ 25% و الـ 50% فى ‏الكثير من المحال المشاركة.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة، أن المديريات ما زالت تفتح أبوابها أمام ‏الراغبين بالاشتراك فى الأوكازيون بتقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به، وأن على المصيلحى يتابع ‏يوميا التخفيضات الموجودة والحملات التى ‏تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها والتزام ‏المحال المشاركة بالأوكازيون بالتخفيضات ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة فى الأوكازيون، مشيرا إلى أن عدد المحال التى شاركت فى الأوكازيون الآن وصل إلى 2862 محلا.

يذكر ‏أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، كان قد أصدر قرارا ببدء التصفية ‏الموسمية الأولى "الأوكازيون" فى السادس من الشهر الجارى.‏