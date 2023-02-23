مواجهة الشائعات.. الحكومة تنفى مد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023.
وشددت على أنه من المقرر أن تنتهى مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، لطلبة المدارس (خاصة - حكومية) فى 28 فبراير الحالى.
وأشارت إلى أنه جرى إتاحة تسجيل الاستمارة إلكترونيا للطلاب عبر الرابط التالى، اضغط هنا، اعتبارا من 15 يناير 2023، مناشدة الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انتهاء المدة المحددة دون الانتظار لغلق التسجيل.
وفى سياق متصل، جرى تحديد الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 كالآتى: (عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر، وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى للطالب، بالإضافة إلى صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وكذا صور ضوئية وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن تدفع فى مكاتب البريد بالرقم القومى للطالب، فضلا عن أصل شهادة ميلاد الطالب، وشراء طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات، وإيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد، وإيصال رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات).
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).
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