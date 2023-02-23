محافظ الجيزة يوجه بزيادة سلع معارض «أهلا رمضان» لتلبية احتياجات المواطنين

يأتى ذلك نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين على المعارض والمنافذ السلعية لما حققته تلك المعارض من توفير احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السوق فى إطار خطة الدولة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الإستراتيجية بأسعار مخفضة.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض التى أقيمت للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين.
وفى ذلك الإطار,
وتفقد مسؤولو مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، معارض "أهلا رمضان" بمنطقة المنيب ومراكز العياط والبدرشين والسادس من أكتوبر؛ للتأكد من جودة اللحوم المعروضة للمواطنين، وجرى التأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها والتزام العارضين بالمواصفات والأسعار المحددة للسلع والمنتجات.
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