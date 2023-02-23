الشروط.. التضامن تعلن تقدم 560 مرشحا لإشراف حج الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج تقدم 560 مرشحا لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م على الموقع الإلكترونى للمؤسسة ممن قاموا باستيفاء النموذج المعد لذلك واعتماده من الجمعية التابع لها المرشح والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم عقد الاختبارات التحريرية الإلكترونية من هنا والمقابلة الشخصية التى تجريها المؤسسة القومية لتيسير الحج للمتقدمين بداية من الأول من مارس المقبل وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أى شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة فى نجاح منظومة الحج.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد اعتمدت ضوابط اختيار مشرفى رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 45 حاجا، يخصص منها نسبة 80% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 20% للمشرفين الجدد.

وأكد الأستاذ أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه يشترط فى المرشح للإشراف، أداء مناسك الحج ضمن بعثة حج الجمعيات الأهلية، وأن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام القانون 149 لسنة 2019، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية والثقافة الدينية الصحيحة اللازمة لأداء المهمة بكفاءة عالية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلة الشخصية.

وأضاف أنه من ضمن شروط الترشح للإشراف على الحج ألا يزيد سن المرشحين الجدد على 50 عاما وألا يزيد سن المرشحين ذوى الخبرة على 55 عاما، كما يشترط فى العضو العامل المتقدم للإشراف أن يكون مر على عضويته بالجمعية عامين على الأقل ويحسب التاريخ فى 1/1/2023 وأن يكون من أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.

وأشار عبد الموجود، إلى أنه فور إعلان نتائج المرشحين للإشراف لهذا العام، ستعقد برامج تدريبية يتم خلالها تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل تشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف فى المواقف، وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية المهمة، وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى رحلة الحج بما ييسر عليه القيام بدوره وكذلك أعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة.