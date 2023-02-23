وفد مصرى يهنئ خالد المالك لفوزه بشخصية العام فى الإعلام السعودى (صور)

جدة - نرمين السيد - ضم الوفد رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، المستشار محمود فوزى الأمين العام والأساتذة أحمد الطاهرى رئيس تحرير روزاليوسف ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، والإعلامية عزة مصطفى عضو المجلس الأعلى للإعلام وأحمد نديم نائب رئيس شبكة cbc ومحمود علوانى. وأشاد المالك بالعلاقات الطيبة التى تربط مصر والسعودية والانجازات الكبيرة فى السنوات الأخيرة، ودار حديث طويل للذكريات حول علاقته بأصدقائه المصريين من الكتاب والفنانين والسياسين. وأكد المالكى، أن الروابط التى تربط بين البلدين قوية ومتينة وقادرة على مواجهة التحديات وترسيخ التعاون المشترك فى كافة المجالات خصوصا الإعلام. وكان المجلس الأعلى للإعلام قد منح المالكى جائزة الرواد لعام 2022، تقديرا لدوره الكبير فى خدمة القضايا العربية والإسلامية، مما جعله جديرا بتولى منصب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية، وكرم بالعديد من الأوسمة والجوائز، خرج من عباءته الصحفية عدد من مشاهير الإعلام ورؤساء التحرير، تجاوزت خبرته الصحافية نحو 50 عاما.

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