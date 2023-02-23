باحث مصرى يفوز بجائزة «اليونسكو - غينيا الاستوائية» الدولية 2022

جدة - نرمين السيد - فاز الدكتور مسعد عطية عبدالوهاب أستاذ بقسم السموم الغذائية والملوثات بالمركز القومى للبحوث "بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية للبحث فى علوم الحياة لعام 2022"، فى إصدارها السابع، والتى أنشئت من قبل المجلس التنفيذى لليونسكو، والممولة من حكومة جمهورية غينيا الاستوائية، والتى تم الإعلان عنها من قبل اللجنة الوطنية لليونسكو فى شهر يوليو 2022.





يذكر أن الباحث المصرى قدم أبحاثا فى مجال تقنيات مبتكرة لإزالة الملوثات الميكروبية والكيميائية من المحاصيل التى تشمل السموم الفطرية والمعادن الثقيلة ومخلفات المبيدات، للحد من فقد الغذاء وبالتالى تحسين الأمن الغذائى، وقامت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ولجنة العلوم الطبيعية والتكنولوجية بترشيح الباحث لمنظمة اليونسكو لنيل الجائزة.

كما أن الهدف من الجائزة هو تكريم وتعزيز المشروعات والأنشطة المقدمة من الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال علوم الحياة؛ بهدف تحسين نوعية الحياة البشرية، وتشجيع البحث العلمى، فضلا عن تعزيز التعاون بين الباحثين، وشبكات مراكز التميز فى علوم الحياة، بالإضافة إلى أن قيمة الجائزة تبلغ 350 ألف دولار أمريكى، وتمنح سنويا للفائزين، ويمكن تقسيم مبلغ الجائزة بالتساوى بين ثلاثة فائزين كحد أقصى، كما يحصل الفائزون أيضا على شهادة، وتمثال صغير لفنان غينيا الاستوائية "لياندرو مبوميو".

ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل هذه الجائزة بدولة غنيا الاستوائية يوم 10 مارس 2023 بمشاركة الفائزين.

جدير بالذكر، أنه تم اختيار الفائزين لنيل الجائزة من قبل المدير العام لليونسكو على أساس التقييمات والتوصيات المقدمة إليه من قبل لجنة تحكيم دولية، ممن قدموا مساهمة بحثية كبيرة فى علوم الحياة.