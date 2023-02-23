عوض تاج الدين: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار رفعت المعاناة عن الملايين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار رفعت المعاناة عن ملايين من المصريين وأسرهم، وتستمر المبادرة فى أعمالهم إلى حين الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.





وأضاف فى مداخلة متلفزة عبر زووم لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن كل القطاعات الصحية (حكومية وقطاع خاص) ساهمت فى علاج وإجراء عمليات لملايين من المواطنين ضمن مبادرة قوائم الانتظار، متابعا: "لدينا كوادر بشرية قادرة فى كل المحافظات تستطيع تقديم كل الخدمات الطبية بمستوى متميز وبجودة عالية".

أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن كل المحافظات تتمتع حاليا باستعدادات وإمكانيات لتقديم كل الخدمات الطبية، مضيفا: "منظومة التأمين الصحى الشامل تطبق حاليا فى 3 محافظات بالجمهورية، وهناك مخطط شامل لتطبيق المنظومة تباعا فى كل محافظات الجمهورية".

وأكمل: "التجربة التجريبية ثم التنفيذية فى المحافظات التى شهدت تطبيق التأمين الصحى الشامل، أعطت خبرة كبيرة جدا لتطبيق المنظومة فى بقية المحافظات بشكل جيد، وهناك مخطط لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية تدريجيا فى كل المحافظات بحيث يتمتع كل مواطن بالخدمة الطبية إلى حين تطبيق التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات بالجمهورية".

وبشأن الوضع الوبائى لكورونا فى مصر، قال عوض تاج الدين: "الوضع الوبائى مطمئن، رغم الزيادة القليلة فى أعداد كورونا خلال الفترة الحالية، وهذا يتوافق مع الأمراض الفيروسية الشتوية العادية، ولهذا لدينا خليط من الفيروسات موجود نتيجة الطقس البارد، ولكن الزيادة الحالية ليست فى صورة موجة لكورونا، وهذا يستوجب الاستمرار فى الوقاية من الفيروس".