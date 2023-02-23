اليوم العالمى للأرصاد الجوية.. كيف واجهت مصر خطر التغيرات المناخية؟

جدة - نرمين السيد - وتضيف ليلى رمضان فى بحثها المنشور فى مجلة «بحوث» التابع لكلية الآداب بجامعة المنصورة، أن مصر ركزت بالأساس على الأزمات المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية وتأثيراتها المجتمعية، فضلا عن دراسة الدور الرسمى للمؤسسات المعنية بالوعى البيئى، وذلك تماشيا مع توجه العالم لمواجهة أزمات المناخ وتأثيراتها.

وصدقت الباحثة فى طرحها المميز، فقد واجهت مصر خطر التغيرات المناخية بكل حسم وقوة، ونتذكر الآن والعالم يحتفل باليوم العالمى للأرصاد الجوية، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى دشنت فى مايو 2022، واضعة عدة أهداف رئيسية للعمل على تحقيقها، وكانت أول الأهداف تحقيق نمو اقتصادى مستدام، من خلال تنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة فى مزيج الطاقة، والتوسع فيها بإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وإنتاج الطاقة من المخلفات والتوسع فى استخدام الطاقة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية، واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية فى العمليات الصناعية، والتخلص التدريجى من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون.

كذلك تبنى اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من النشاطات الأخرى الغير متعلقة بالطاقة، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من الأنشطة الزراعية مثل زراعة الأرز وأنشطة الإنتاج الحيوانى من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة.

أما عن ثانى الأهداف فحرصت مصر على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به، وذلك من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ بتحسين الخدمات الصحية وزيادة استعداد القطاع الصحى لمواجهة الأمراض الناجمة عن تغير المناخ، وإعداد الدراسات وتدريب العاملين بالقطاع الصحى وتوعية المواطنين.

كما حرصت على تقوية البنية التحتية والخدمات المرنة فى مواجهة تأثيرات تغير المناخ، من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتنفيذ أنظمة الحماية من الفيضانات وجمع مياه الأمطار، وتحسين أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحى، واستخدام أنظمة رى أكثر كفاءة، وتحسين الطرق لتكون أكثر مرونة فى مواجهة تأثيرات تغير المناخ مثل درجات الحرارة المرتفعة والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر.

ومن بين الأهداف التى وضعتها مصر هو تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعى لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعى بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعى السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قد أكدت على موقعها الإلكترونى إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، ورغم ذلك فإن الحكومة المصرية تتبنى العديد من التوجهات العامة التى تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية.

تلك الأهداف التى وضعتها مصر كانت جزءا من خريطة عمل كبيرة لتحقيق الهدف الأكبر، بدأتها الدولة من إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، والذى تم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2015، وتم إعادة تشكيله فى عام 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، ليصبح هو الجهة المعنية برسم السياسات العامة للتعامل مع التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها.

إضافة إلى إطلاق خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا، والتى جاءت انطلاقا من التزام مصر فى اتفاق باريس وذلك قبل الموعد المحدد لها فى نوفمبر 2022، لتكون مصر بذلك أول دولة تقوم بهذا التحديث وتقدمه قبل الموعد المحدد له، إضافة إلى العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وسعى الدولة لدمج البعد البيئى فى كافة المجالات، وكذلك إصدار السندات الخضراء التى ارتبطت بالمشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء فى التخفيف أو التكيف.

وبينما تسعى الحكومة بكل ما أوتيت من عزم إلى تخضير الموازنة العامة للدولة، بهدف الوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030، يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى دوما على أنه لا يوجد استثمار أو استدامة أو تقدم دون وضع البيئة كأولوية هامة فى المشروعات التنموية بالدولة من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء فى الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة، فى تعزيز واضح لجهود الدولة فى مواجهة واحدة من القضايا الملحة فى العالم.