حملة للتبرع بالدم لرجال شرطة النقل والمواصلات

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة بالإدارة.





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