محطات المشروع القومى لتبطين الترع فى سوهاج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعكف الدولة المصرية، على تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخليص الترع من الحشائش والحشرات والقوارض، وتقليل فاقد المياه، وفق خطوات علمية مدروسة وممنهجة لخدمة المزارعين وتطوير عملية الرى الحقلى وتوفير المياه للزراعة طوال العام.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، جهود الدولة لتبطين الترع بمحافظة سوهاج، التى شهدت أكبر عملية تطوير وتبطين للترع الخاصة بها فى تاريخها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يبلغ المستهدف 215 ترعة بالمحافظة، بإجمالى أطوال 638 كيلو و107 أمتار، وتكلفة2 مليار و64 مليون جنيه.

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