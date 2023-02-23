وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان 3 فروع توثيق مميزة بـ6 أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور كل من عمرو طلعت وزير الاتصالات، وأحمد راشد محافظ الجيزة، 3 فروع توثيق مميزة vip تابعة لقطاع مصلحة الشهر العقارى، داخل ثلاثة مولات شهيرة بمحافظة الجيزة.





وافتتح الوزير، أولا مكتب توثيق داندى مول دندى ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق، ثم تم افتتاح فرعى توثيق داخل مول دولفين ومول أكتوبر فيستيفال سيتى، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمى ولا يستغرق وقت أو جهد.

حضر الافتتاح المستشارين ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون ابنية المحاكم والشهر العقارى وأشرف حجازى مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق وجمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى وثناء محمود الأمين العام للمصلحة.

وأكد المستشار عمرو مروان وزير العدل، أن افتتاح هذه الفروع ياتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية للتيسير على المواطنين من خلال تقديم خدمات التوثيق المميكنة فى أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص على أعلى مستوى وستشهد الفترة القادمة افتتاح العديد من تلك المكاتب على مستوى الجمهورية.

وأشار عمرو طلعت وزير الاتصالات، إلى أن تلك الافتتاحات تأتى فى إطار التعاون المثمر بين وزارتى العدل والاتصالات حيث تعد تلك مكاتب التوثيق من ضمن باقة جديدة من مكاتب تم افتتاحها وسيتم افتتاحها خلال المرحلة القادمة وذلك لتنفيذ منظومة العدالة الرقمية لخدمة المواطن المصرى.