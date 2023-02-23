زيادة عدد السلاسل التجارية المشاركة فى «كلنا واحد» بداية من 18 فبراير

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رعاية رئيس الجمهورية وتزامنا مع قرب حلول شهر رمضان والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان 2023 لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل لـ60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).





وتقرر بداية من يوم 18 الجارى زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكل محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية وتتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجا بمختلف المحافظات، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.