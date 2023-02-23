1500 فرصة عمل.. القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة القوى العاملة فى بيان، اليوم الخميس أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة ستنظم ملتقى توظيف "لذوى الهمم"، يوم الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023 بأحد فنادق القاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتماشيا مع توصيات الاجتماعات الأسبوعية، التى يعقدها الوزير حسن شحاتة مع مديرى المديريات بالمحافظات؛ لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة أحمد عزاز- في تقرير قدمه للوزير- أن الملتقى تنظمه المديرية بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، ويوفر 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص في مجالات (السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان- خدمات مالية وتجارية)، وذلك على مهن (محاسب – إداري– مدرسين جميع التخصصات– عامل عادي- عامل إنتاج- عامل تعبئة وتغليف– مشرف– عامل مغسلة– عامل غرف– عامل تجهيز– عامل مخزن– عامل تجميع- خدمة عملاء– مندوب مبيعات– مندوب مراسلات– أفراد أمن- عامل سوتيش- عامل مكواة – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزى – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائى- فنى سكريت– فنى تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات– مترجمين عربى وانجليزى– مراقب- أمين صندوق).

وأشار وكيل المديرية إلى أنه سيتم استقبال الراغبين في العمل يوم الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، وعلى من يرغب الحضور تسجيل بياناته عبر الرابط التالي: (https://forms.gle/jwKceenKs2cfuyLo6).