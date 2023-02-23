الخميس المقبل..”القوى العاملة”: تعلن عن ملتقى توظيف يوفر 1508 فرصة عمل في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 11:27 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان بها اليوم الخميس عن ملتقى توظيف يوم الخميس المقبل يوفر فرص عمل لذوي همم ،ودعت من يرغب في وظيفة أن يقوم بتسجيل بياناته على رابط الكتروني، والتواجد من الصباح الباكر في الملتقي..وقال البيان أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة سوف تنظم ملتقي توظيف "لذوى الهمم"،يوم الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023 بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة،و ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتماشيا مع توصيات الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات، لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وبحسب البيان أوضح أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تقريره للوزارة ، أن الملتقى تنظمه المديرية بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، ويوفر الملتقى (1503) فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص في مجالات: السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية و تجارية، وذلك على مهن ( محاسب – إدارى – مدرسين جميع التخصصات – عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات –مندوب مراسلات – افراد امن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزى – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائى - فنى سكريت– فنى تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربى وانجليزى – مراقب - امين صندوق ) .

وأشار وكيل المديرية إلى أنه سيتم أستقبال الراغبين في العمل بفندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 نادى الشمس، جسر السويس يوم الخميس المقبل الموافق 2/ 3/ 2023، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً، وعلى من يرغب الحضور تسجيل بياناته عبر الرابط التالي: https://forms.gle/jwKceenKs2cfuyLo6