وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 11:27 صباحاً - واصل الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها حيث تفقد الوزير اعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT و بدأت الجولة بتفقد وزير النقل عدد من قطاعات المرحلة والتي تمتد بطول 20.4 كم من بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية (وهي المحطة التي تم افتتاحها ضمن افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية )و حتى محطة العاصمة المركزية (التبادلية مع الخط الأول من شبكة القطار السريع " العين السخنة – الإسكندرية – مطروح") بعدد 4 محطات والتي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين مصريين تحت قيادة التحالف الصيني كريك-افيك

كما تفقد الوزير مواقع تنفيذ وإنشاء المحطات وكباري المسار وورشة تخزين القطارات واطلع على معدلات التنفيذ والتي بلغت 19.5% للأعمال الاعتيادية للمرحلة حيث تم الانتهاء من أعمال الخوازيق والقواعد المسلحة والأعمدة لمحطة كاتدرائية الميلاد (محطة علوية) وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الاساسات لمحطة القيادة الاستراتيجية (محطة سطحية) وجارى تنفيذ أعمال المباني بها ، كما تم الانتهاء من أعمال الخوازيق لكوبري محطة العاصمة المركزية ،ويجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية (خوازيق – أعمدة – كمرات) بكباري المسار كما تم نهو أعمال الجسات واختبارات التربة لورشة تخزين القطارات بنهاية المسار والتي سيتم تنفيذها على مساحة حوالي 62 فدان.

كما تابع وزير النقل خلال جولته بالمرحلة الثالثة معدلات تنفيذ المنطقة التجارية بمحطة الفنون والثقافة والتي يجري تنفيذها على مساحة حوالى ٩٠ فدان تتكون من مول تجاري بمساحة ١٤ فدان وممشى سياحي يربط بين محطتي مدينة الفنون والثقافة بمشروع القطار الكهربائي ومونوريل شرق النيل بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بالإضافة إلى مخطط مستقبلي لإنشاء فندق ومجموعة من المنشآت التجارية الإدارية ، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ الخرسانات للممشى وجاري تنفيذ الأعمال المدنية للمول.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يمتد بطول 105كم وبعدد 19 محطة ، يبدأ مساره من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية ، ويحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور المركزية ويحقق أيضا خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ، ومع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.