وزيرة البيئة تبحث مع البنك الدولى تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ مع بعثة البنك الدولى بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آليات التعاون فى تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم تنفيذ الخطوات الاستراتيجية التى تتخذها مصر فى ملف تغير المناخ ودمجه فى قطاعات التنمية، ودعم تنفيذ السوق الطوعى للكربون.





وقالت الوزيرة، إن مصر خلال العام الماضى، خطت خطوات فارقة فى الإعداد الاستراتيجى لجهود مواجهة تحدى تغير المناخ، فى وقت حرج على المستوى الوطنى فى ظل تكريس الجهود للاعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وظروف سياسية عالمية حرجة.

وأضافت أنه خرج للنور كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وجرى تحديث خطة المساهمات الوطنية 2030 وحزمة المشروعات تحت مظلة برنامج "نوفى"، وإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار فى المناخ والإعداد لسوق شهادات للكربون فى مصر، ما يجعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دورا مهما فى دعم الدولة فى تنفيذ خطاها الاستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة فى البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعى.

واستمعت الوزيرة لملخص من البعثة عن الإجراءات الأولية التى جرى الانتهاء إلى العمل عليها كنتاج لمرحلة الإعداد والمشاورات بالتعاون بين البعثة وفريق العمل الوطنى من وزارة البيئة والوزارات المعنية، وفى إطار الخبرات السابقة فى التعاون لإعداد التقرير القطرى للمناخ والتنمية CCDR، وأجندة العمل المقترحة لأنشطة برنامج تمويل سياسات التنمية حتى 2025.

ومن ناحيتهم، أكد ممثلو بعثة البنك الدولى أن الإجراءات الأولية ستركز على التحديات التى تواجه الاقتصاد متناهى الصغر فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومزيد من الاشراك للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادى، وأيضا دمج البعد المناخى والتحول الأخضر.

ولفتوا إلى العمل على محورين، أولهما التكيف مع المناخ والتنمية منخفضة الكربون والذى سيهتم بالاقتصاد متناهى الصغر، والذى مهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة المسار للعمل فيه برسم أجندة المناخ الوطنية، إلى جانب اجراءات الحوكمة مثل انشاء وحدات المناخ، ووضع خطط عمل المناخ.

ونوهوا بأن البنك سيدعم الفريق الوطنى فى تأسيس نظم التقييم والرصد فى عدد من القطاعات وبناء القدرات فى هذا المجال، بما سيمهد لتأسيس نظام عمل سوق شهادات الكربون ودعم وضع المعايير المحلية للسوق الطوعى للكربون، إلى جانب القوانين المنظمة لعمل السوق، وتحديد القطاع التى يمكن أن يشارك القطاع الخاص من خلالها فى هذا السوق.