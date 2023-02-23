«القوى العاملة» تشارك فى المؤتمر الإقليمى لتمكين المرأة اقتصاديا بالمغرب

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وتأتى هذه المشاركة فى إطار التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى والمتمثلة فى الهيئة القبطية الإنجيلية Ceoss، ومؤسسة Hands بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للديموقراطية UNDEF، وضم الوفد منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأشرف مرزوق معاون الوزير.
وبحسب بيان صحفى صادر عن الوزارة صباح اليوم الخميس، استعرضت منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير خلال المؤتمر، اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتمكين المرأة والخطوات اللى إتخذتها الوزارة فى هذا الملف ومنها انجازات وحدة المساواة بين الجنسين وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل والمدونة الخاصة بالعنف والتحرش فى بيئة العمل، فضلا عن الفوائد الاقتصادية لتطبيق التمكين الاقتصادى للمرأة، تعديلات القرارات الوزارية الخاصه بتشغيل النساء، هذا وأشاد المشاركون بالدور الذى تقوم به وزارة القوى العاملة لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة والتشريعات الخاصة بتشغيل النساء.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعمل فى إطار مشاركة ثلاثية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والحكومة وقدم المشروع العديد من نماذج النجاح من الشركات والمؤسسات التى اتخذت العديد من المبادرات فى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة.
وضم فى الوفد المصرى المشارك:من ممثلين عن وزارة الثقافة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد المستثمرات العرب وممثلين من شركات القطاع الخاص الرائدة فى مجال المساواة بين الجنسين، فضلا عن مشاركة جمعية النخيل من المغرب، وجمعية الكوثر من تونس.
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