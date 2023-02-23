مدبولى يستعرض أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهنى لطلاب الجامعات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ بشأن عرض أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهنى لطلاب الجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمهندس كرم مروان، المدير التنفيذى لإحدى الشركات المتخصصة، والسيد نائل نبيل، ممثل منظمة العمل الدولية.





وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الوزير أوضح أن إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهنى لطلاب الجامعات، يأتى ضمن برنامج وزارة التعليم العالى للإرشاد المهنى، الذى تسهم الوزارة من خلاله فى خدمة قضايا التنمية فى المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأعلن أن إحدى آليات تحقيق هذا البرنامج، هو إنشاء المنصة المركزية لإدارة المسار المهنى والربط بسوق العمل، عبر إنشاء منصات تفاعلية بعدد من الجامعات الحكومية تديرها المنصة المركزية.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع، عرض محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، التى ترتكز على 7 عناصر رئيسية، هى: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والريادة والإبداع.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالى فى دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية.

كما جرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المنصة تهدف لتحقيق التكامل بين المسارين الأكاديمى والمهنى؛ من أجل توفير بيئة ملائمة لمتطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم العالى بمؤهلات الخريجين.

وأوضح سعد، أن الاجتماع تطرق إلى أن برنامج التعليم العالى يهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال العديد من الأنشطة، التى تشمل برامج لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع ضمان تعيين بعض الطلاب المتميزين فى البرنامج، وبرامج لإعداد الكوادر من القيادات الجامعية ومديرى مراكز التوظيف بالجامعات المصرية من خلال برامج مكثفة تشمل زيارات محلية ودولية للمؤسسات المرموقة التى تهتم بالربط بسوق العمل محليا ودوليا.