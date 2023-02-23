وزير الإنتاج الحربى يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لمعرض IDEX 2023 

جدة - نرمين السيد - عاد إلى أرض الوطن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بعد انتهاء زيارته ومشاركته فى معرض الدفاع الدولى "IDEX 2023" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجارى.





وكان وزير الدولة للإنتاج الحربى، قد قام خلال مشاركته فى فعاليات المعرض بدعوة العديد من الشركات المشاركة إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربى للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن حرص وزارة الإنتاج الحربى على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة.

ووجه الوزير "محمد صلاح" خلال مشاركته بالمعرض، الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" المقرر إقامته نهاية العام الجارى.

وأكد الوزير على أن مختلف الجهات التى قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربى بمعرض "IDEX 2023" قد أشادت بما اطلعوا عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتى تعكس قوة مصر وتقدمها فى مجال الصناعات العسكرية والتى تساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون فى مجال التصنيع العسكرى.