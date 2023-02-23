أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين.. مجلس الوزراء يدشن منصة «حوار»

جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء دشن منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين فى عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كل الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء فى مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأى العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022".





وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتى استكمالا لسلسلة من الخطوات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعى، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة، للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادى فى أكتوبر الماضى، وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة فى يونيو 2022.

ولفت السفير نادر سعد إلى أن إطلاق منصة "حوار"، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية فى مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعمان، والتى حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.

وعلى الصعيد ذاته، أشار أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المنصة الجديدة تتيح الفرصة للمواطن، لإبداء الآراء والمقترحات فى مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالى:(http://hewar.idsc.gov.eg/) بعد امتلاكه حسابا شخصيا على المنصة وتسجيل بياناته، بجانب المشاركة فى استطلاعات الرأى المطروحة.

وأكد رئيس مركز المعلومات، أن منصة "حوار" تتكون من 6 أقسام رئيسة، وهى: قسم خاص بـ "عن المنصة" وأهدافها وقواعد عملها، وقسم لتسجيل بيانات الدخول، وقسم ثالث تحت اسم "منتدى الحكومة"، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذى يتيح المشاركة المجتمعية فى القضايا والموضوعات المطروحة من قبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأى العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمنى محدد؛ بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.

كما تضم المنصة قسما تحت اسم "حوار الخبراء"، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثى المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصرى مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى 2023 و2024؛ بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.

وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المنصة تضم قسما خاصا تحت اسم "الأفكار والمبادرات"، والذى يتيح مشاركة الجميع فى طرح الأفكار الجديدة فى شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.

كذلك تضم المنصة قسما خاصا تحت اسم "القطاعات"، ويتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.

ولفت أسامة الجوهرى إلى أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، يتزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكرى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذى انطلقت أولى جلساته فى 8 ديسمبر حول سبل تعظيم الاستدامة المالية بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولى، ويستهدف طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين، لإعداد توصيات تسهم فى دعم اتخاذ القرار.