رابط التسجيل.. ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - ودعت الوزارة، من يرغب فى وظيفة أن يقوم بتسجيل بياناته على الرابط الإلكترونى المخصص، والتواجد من الصباح الباكر فى الملتقى.

وقال بيان صحفى، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة سوف تنظم ملتقى توظيف "لذوى الهمم"، يوم الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023 بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتماشيا مع توصيات الاجتماعات الأسبوعية التى يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديرى المديريات بالمحافظات، لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أحمد عزاز وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، أن الملتقى تنظمه المديرية بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، ويوفر الملتقى (1503) فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوى الهمم فى 74 شركة قطاع خاص فى مجالات هى:

السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية و تجارية، وذلك على مهن (محاسب – إدارى – مدرسين جميع التخصصات – عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات –مندوب مراسلات – افراد امن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزى – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائى - فنى سكريت– فنى تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربى وانجليزى – مراقب - أمين صندوق).

وأشار وكيل المديرية إلى أنه سيتم استقبال الراغبين فى العمل بفندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 نادى الشمس، جسر السويس يوم الخميس المقبل الموافق 2/ 3/ 2023، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءا، وعلى من يرغب الحضور تسجيل بياناته عبر الرابط التالى من هنا