تهنئة الرئيس السيسى للسعودية بمناسبة يوم التأسيس تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الصحف الضوء على حزمة الإجراءات التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتحفيز زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والمذبحة التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية فى مدينة نابلس الفلسطينية، وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين.

وتحت عنوان "الرئيس يهنئ خادم الحرمين وولى العهد بذكرى "يوم التأسيس"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بعث، أمس، ببرقيتى تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، بمناسبة "يوم التأسيس" السعودى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أعرب فى برقيتيه عن أصدق التهانى القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمع بين البلدين والشعبين المصرى والسعودى الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها فى جميع المجالات.

كما أعرب الرئيس السيسى عن تمنياته الأخوية للمملكة بدوام التقدم والتوفيق، وللشعب السعودى الشقيق بالمزيد من الرقى والازدهار.

وتحت عنوان "مدبولى: "الصكوك الإسلامية السيادية" تعكس الثقة فى الاقتصاد الوطنى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن، أمس، حزمة أسعار الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الإستراتيجية، لدعم وتشجيع الفلاح المصرى على زراعتها من أجل تقليل الاستيراد، وتعزيز صناعة العلف أو الزيوت.

وأضافت الصحيفة أن د. مدبولى، أوضح خلال مؤتمر صحفى فى مجلس الوزراء، أن المحاصيل الإستراتيجية هى أربعة رئيسية: الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس. وقال إن الأسعار الجديدة لكل منها هو ما نطلق عليه "سعر الضمان"، بمعنى أنه سعر الدولة من خلال هيئة السلع التموينية نضمن به للفلاح المصرى أن هذا أقل سعر يستطيع أن يبيع به المحصول.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأسعار التى تم التوافق عليها للذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن، والذرة الشامية الصفراء 9 آلاف و500 جنيه للطن، والفول الصويا 18 ألف جنيه للطن، ودوار الشمس الزيتى سيكون 15 ألف جنيه للطن، مؤكدا أن هذه الأسعار يطلق عليها "سعر الضمان"، وسيكون العبرة وقت التوريد اللجوء إلى سعر البورصة، وضمان وجود عائد مجز للفلاح.

كما لفت إلى أنه "تم إعلان سعر القمح من قبل، وهو 1250 جنيها للأردب، وسنكون ملزمين به".

وخلال اجتماع الحكومة أمس، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بنجاح وزارة المالية فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

وأكد د. مدبولى أن هذه الخطوة المهمة تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يعكسه الإقبال الكبير من جانبهم على هذا الإصدار الناجح، حيث تقدم له أكثر من 250 مستثمرا فى مختلف أسواق المال العالمية، بما يوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة فى تنويع مصادر التمويل.

وتحت عنوان "استشهاد 10 وإصابة 102 برصاص الاحتلال فى نابلس.. وتنديد فلسطينى بجرائم "الإرهاب الدموى المنظم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت أمس مذبحة جديدة فى مدينة نابلس، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفل ومسنان، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 فى حالة خطر.

جاء ذلك إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحصار منزل، وسط إطلاق نار كثيف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التى أطلقت الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، مما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحى.

وعبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للمجزرة الجديدة التى ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مدينة نابلس أمس، كما حملت سلطات الاحتلال المسئولية المباشرة عن تداعيات هذا العدوان والجرائم على الوضع المتفاقم والمتفجر فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، العدوان الإسرائيلى المتواصل على مدينة نابلس، واصفا العدوان بالإرهاب المنظم الذى تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية، مطالبا الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التى تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد شعبنا.

كما أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة العدوان على نابلس، وحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية هذا التصعيد الخطير الذى يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.

وقال إن الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال فى مدينة نابلس، تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولى فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وتحت عنوان "مصر تدين اقتحام نابلس الفلسطينية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصر أدانت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذى تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة مؤخرا، والذى يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وتحت عنوان "الحكومة تعتمد بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر والطرح فى 6 مدن"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، وطرح إعلان البيع ببعض المدن وهى: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بنى سويف، والعصلوجى بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.

كما وافق مجلس الوزراء على مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن، وذلك تحقيقا لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مجتمع الأعمال فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية الحالية.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 57، والمنعقد بتاريخ 9/2/2023، والمتضمن المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بالفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023، وكذا نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات.

وتحت عنوان "د. مدبولى: القرية الأوليمبية لقناة السويس قلعة جديدة.. استضافة البطولات المحلية والإقليمية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة افتتحوا جناح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بمعرض ومؤتمر "سبورتس اكسبو 2023".

شملت الجولة تفقد ماكيت القرية الأولمبية "SCOV"، والتعرف على ما تشمله من منشآت رياضية متكاملة عـلـى أعــلــى مـسـتـوى ثــم معايشة تجربة افتراضية داخـل SCOV من خلال النماذج المتطورة التى تتيحها تكنولوجيا الواقع الافتراضى.

وأشـاد د. مدبولى بالقرية الأوليمبية لهيئة قـنـاة السويس التى تجسد اهتمام الدولة المصرية بـتـأسـيـس بـنـيـة تحتية ريـاضـيـة عالية المستوى لتصبح قلعة جديدة لاســتــضــافــة البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب د. صبحى عن تقديره لحرص هيئة قـنـاة الـسـويـس على رعاية منظومة رياضية متكاملة بمنطقة القناة بما تشمله من منشآت رياضية وأنشطة رياضية وصناعة الأبطال مـؤكـدا ان مـعـرض "إكسبو سـبـورت" فرصة جيدة تتيح تسويق إمكانيات ومقومات المنظومة الرياضية المصرية.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الرياضية التابعة لها ضمن جهود الدولة المـصـريـة لتطوير البنية الأسـاسـيـة للرياضة المـصـريـة وبـمـا يـعـزز الــدور المجتمعى للهيئة بمنطقة القناة.

وتحت عنوان "خالد ميرى المرشح نقيبا للصحفيين كشف فى جولته الانتخابية بالجمهورية عن تفاصيل زيادة البدل والمعاشات + تطوير الملف الصحى"، وذكرت الصحيفة أن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر وجريدة الجمهورية استقبلت أمس، الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير الأخبار والمرشح نقيبا للصحفيين، فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة المقرر لها 3 مارس المقبل على منصب النقيب و6 أعضاء للمجلس ودارت مناقشات "ثـريـة" حــول أحـــوال المهنة ومطالب الجماعة الصحفية.

أعلن "ميرى" خلال جولته الانتخابية فى دار التحرير، والتى استمرت أكثر مـن ساعتين التقى خلالها بقيادات وصحفيى دار التحرير، عن موافقة الحكومة على أعلى زيادة فى تاريخ بدل التكنولوجيا بواقع 600 جنيه للصحفيين ونـفـس نسبة الــزيــادة الـ20% سيستفيد به العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية، فضلا عن تخصيص 25 مليون جنيه إضافية دعما للمعاش والعلاج وبذلك سيتم زيادة المعاش لرواد المهنة مع زيادة البدل، مشيرا إلـى موافقة الحكومة على زيادة بدل التكنولوجيا ودعم الصحفيين، يؤكد دائما اعتزاز الدولة المصرية بالصحافة والصحفيين.