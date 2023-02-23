أهم الأخبار المتوقعة، اليوم الخميس، 23 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يشارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى "اجتماع الشركاء رفيعى المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك بدعوة من د. نصرى أبو جيش وزير العمل الفلسطينى، وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، ومنظمتى العمل العربية والدولية، ووزير العمل الأردنى.

القاهرة

يُدشن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مبادرة محافظة القاهرة "شبابنا يقدر"، بحديقة قنديل أم هاشم بجوار مسجد السيدة زينب، حيث سيتم تسليم 10 سيارات طعام متنقلة مجهزة لبدء عدد من ذوى الهمم مشروعهم الخاص.

القاهرة

ينظم المركز القومى للبحوث، بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لمتخصصى الطب الصيدلى، مؤتمرا لتوطين وتطوير صناعة الدواء فى مصر، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهيئة الدواء المصرية وكلية كينجز بإنجلترا والاتحاد الدولى لرابطة الطب الصيدلى وكلية الطب الصيدلى بإنجلترا والمجلس الثقافى البريطانى.

القاهرة

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بمناسبة اليوم العالمى للإذاعة، يتحدث فيها كل من: الإعلامى الكبير إمام عمر والإعلامية سهير الباشا الرئيس السابق لإذاعة الشباب والرياضة، والإعلامية لمياء محمود الرئيس السابق لإذاعة صوت العرب.

طوكيو

تستضيف اليابان اجتماعا لوزراء مالية مجموعة الدول السبع لبحث آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

الطور

ينطلق منتدى "مصر الدولى لكنوز الإبداع"، الخميس، بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 16 دولة و22 موهبة غنائية عربية فى فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى، والذى يستمر على مدار 4 أيام بمدينة هوليوود الترفيهية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزارتى الشباب والرياضة، والسياحة والآثار.

الإسكندرية

ينظم المركز العربى لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لـ اتحاد الأطباء العرب قافلة طبية مجانية بمحافظة الإسكندرية؛ لتخفيف معاناة المرضى غير القادرين والحد من انتشار أمراض العيون التى تسبب العمى.