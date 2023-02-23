تجلب البركة والمغفرة.. فضل قراءة سورة يس

جدة - نرمين السيد - فضل قراءة سورة يس
فضل قراءة سورة يس... وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن قراءة القرآن الكريم من الأمور التى تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل.
وأضافت الإفتاء: "من السور التى ورد فى فضل قراءتها عدة أحاديث نبوية، سورة يس، فعن معقل بن يسار، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ".. رواه الإمام أحمد.
فضل قراءة سورة يس
وتابعت دار الإفتاء: "قراءة سورة يس لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله عزَّ وجلَّ، وقد قرر فريق من العلماء جواز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، كالسعة في الرزق وقضاء الدين وتيسير الحاجات ونحو ذلك من أمور الخير، وأن مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله عزَّ وجلَّ سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن وسورة يس حصل له مقصوده بإذن الله".
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