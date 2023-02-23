الأرصاد: ارتفاع تدريجى بـ درجات الحرارة.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، حيث ستواصل درجات الحرارة ارتفاعها على القاهرة الكبرى فضلا عن باقى محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس بارد صباحًا معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.

ويسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

ويتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية بالصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى تواجد فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.