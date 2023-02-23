طقس الخميس.. اعرف كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس بارد صباحًا معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.

ويسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

ويتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية بالصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى تواجد فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 21 11

6 أكتوبر 20 11

بنهـا 20 12

دمنهور 20 12

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 19 13

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 12

دمياط 19 11

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 11

نخل 18 04

كاترين 17 03

الطور 21 12

طابا 20 13

شرم الشيخ 23 16

الاسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 13

مطروح 18 13

السلوم 19 10

سيوة 21 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 09

بني سويف 21 09

المنيا 22 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 10

الأقصر 25 09

أسوان 25 10

الوادى الجديد 25 09

أبوسمبل 26 11