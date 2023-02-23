انقطاع المياه عن 4 قرى بـ دمياط لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه عن قرى: "السيالة، والعنانية، وغيط النصارى، وشطا" لمدة 12 ساعة؛ من 9 مساءأمس الأربعاء، وحتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم الخميس.
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى قيامها بأعمال إصلاح خط مياه كوبرى قنال العنانية بعزب النهضة، مطالبة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
ولفتت إلى أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال برقم الخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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