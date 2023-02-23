إحنا زارنا النبى.. هل هذا القول حلال أم حرام؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "ما اعتاده المصريون من قولهم للزائر "إحنا زارنا النبى" صلى الله عليه وآله وسلم؛ هو من العادات المستحسنة، التى يقصدون بها حصول بركة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى مجلس الزيارة استبشارًا بقدوم الزائر؛ لما فيها من جبر خاطر الزائر وإدخال الفرح على قلبه".

وأضافت: "ومراد القائل بذلك: إدخال السرور على الزائر بإظهار رجاء حلول بركة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى المجلس عند مجيء هذا الزائر، وهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؛ لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ" أخرجه الطبرانى فى معاجمه "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير".

وتابعت دار الإفتاء: "فهذا القول من العادات الحسنة، والتى فيها جبر خاطر الزائر وإدخال السرور على قلبه؛ لأن ذلك الشخص لم يجد من العبارات ما يعبر به عن مدى سعادته بزيارة ذلك الضيف، سوى أن يشبهه وكأنه قد هلَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر مستحسن شرعًا؛ فإنَّ التعود على مثل هذا القول يثير لواعج القلوب، ويبعث الهمم الكوامن والعزائم السواكن إلى أشرف الخلائق، ويزيد من اتصال الأمة بنبيها صلى الله عليه وآله وسلم".

انظر نص الفتوى كاملة من هنا

واستطردت الإفتاء: "المسلمون تهفو نفوسهم إلى زيارة سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى ذكر اسمه الشريف، والتعلق به؛ فيُدخل القائل بذلك السرور على قلب أخيه المسلم، وقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ لَقِى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيُسِرَّهُ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أخرجه الدولابى فى "الكنى والأسماء"، والطبرانى فى "المعجم الأوسط" من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه..

وهذه الكلمة ممَّا جرى بها العرف، وإن الشارع قد راعى أعراف الناس وعوائدهم، فجعلها معتبرةً، بل استحسنها ما لم تخالف نصًّا؛ فقال تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ".