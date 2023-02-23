أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وظاهرة مؤثرة تمتد لـ القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد صباحًا معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.

ويسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى تواجد فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.