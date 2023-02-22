متحدث الصحة: ارتفاعات طفيفة فى الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الأخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 11:28 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ ظهور متحور أوميكرون والأعراض التى تصيب الإنسان بأميكرون هو الجزء العلوى والأعراض لم تتغير حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، أن أوميكرون هو المتحور السائد حتى الآن من متحورات كورونا وهذه هى الأعراض الموجودة حتى ألآن.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك ارتفاعات طفيفة في الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الأخير، حيث نرصد بشكل لصيق للغاية أي فيروسات موجودة في المجتمع، وحريصين أن نعرف الناس حقيقة الأوضاع .

وفى وقت سابق كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ضوابط وإجراءات الوزارة الخاصة بأداء مناسك الحج لعام 2023.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات الواجب الحصول عليها هو تطعيم كورونا وكذلك الالتهاب السحائى.

وتابع : بدأت وزارة الصحة والسكان فى استقبال المسافرين للحج وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم في أكثر من 237 مستشفي بالجمهورية .