صقيع بهذه المناطق.. حالة الطقس غد الخميس على مصر

جدة - نرمين السيد - توقَّعت هيئة الأرصاد الجوية فى تقريرها عن حالة الطقس خلال الـ 24 ساعة المقبلة، أن يسود طقس بارد صباحًا، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





وقالت "الأرصاد" فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، الأربعاء، إن مناطق جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء تشهد طقس مائلًا للدفء، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. وذكرت "الأرصاد" أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيز من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، ومن المتوقع فرص لتكون الصقيع على المزروعات بمناطق وسط سيناء.

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