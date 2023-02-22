10 رسائل للبابا تواضروس فى عظة الأربعاء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى 10 رسائل للبابا تواضروس فى عظة الأربعاء:

وأضاف البابا تواضروس، أن فترة الصوم المقدس تضبط الحياة الروحية، وأن الأسرة هى الداعم والسند والأمان، وأغلى ما تورثه لأولادك هو حبهم لبعض، مؤكدا أن الأسرة كنز تصرف مع أفرادها كمسؤول.

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