مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف يلتقى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، ماريانا سبولاريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.





وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فى مجال نشر وتنفيذ القانون الدولى الإنسانى، بالإضافة إلى التعاون الإقليمى فى المحيطيّن العربى والإفريقى فى المجالات ذات الصلة.

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