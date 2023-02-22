سفير اليابان يشيد بالبنية التحتية والطرق فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقال أوكا هيروشى فى حديثه اليوم: "منذ اللقاء الأول بين مصر واليابان قبل 160 عاما، استمرت صداقتنا فى التطور لتصبح شريكا ممتازا".

وأضاف: "عندما عدت إلى القاهرة للعمل كسفير لأول مرة منذ عام 1983، تأثرت بالتطور الملحوظ فى بناء البنية التحتية حاليا، وشبكات الطرق السريعة الممتازة تتقاطع فى البلاد ونوعية المياه الجيدة تمكننى من الاستمتاع بالخضراوات دون أى قلق بشأن المياه".

وجاءت تلك الكلمة، بعد أن رحب بجميع المشاركين فى الاحتفال باليوم الوطنى لليابان، عيد ميلاد إمبراطور اليابان والذى سيبلغ من العمر 63 عاما غدا الخميس.

وتابع: "منذ وصولى إلى القاهرة، وجدت الكثير من الصداقة الوثيقة بين اليابانيين والمصريين. دار الأوبرا، جسر السلام فوق قناة السويس، مستشفى الأطفال فى أبو عريش، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خط المترو الرابع، والمتحف المصرى الكبير".

وأردف: "التعاون والتبادل تطور على مستوى القاعدة والاحترام المتبادل بين الشعبين وجعلت صداقتنا راسخة ومتينة".

وأعرب سفير اليابان عن سعادته بالتعاون التعليمى الذى يتقدم فى جميع مراحله بمصر، مضيفا: "بما فى ذلك 11300 فتى وفتاة مصريين يتعلمون فى 51 مدرسة مصرية يابانية والذين سيحملون شعلة الصداقة إلى الأجيال القادمة".

واختتم: "هناك فرصة كبيرة لليابان ومصر للعمل معا من أجل السلام والاستقرار فى المنطقة. مصر شريك أساسى فى عملية التنمية الإفريقية التى ترعاها اليابان والتى تسمى "TICAD (مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية)".