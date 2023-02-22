موسوعة جينيس: كوبرى تحيا مصر حقق الرقم القياسى لأعرض جسر معلق

جدة - نرمين السيد - قال حسن الإبراهيم مدير العلاقات العامة لموسوعة جينيس، إن موسوعة جينيس تتبع معايير صارمة حول العالم، وهناك شروط عامة وأخرى خاصة لدخول الموسوعة، ومن أهم تلك الشروط أن يكون الرقم قابلًا للكسر، ومن أغرب الأرقام القياسية كان أكبر كف بشرى بالعالم.





وأضاف "الإبراهيم"، فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسى فى خسارة الثروة كان من نصيب إيلون ماسك، ونتلقى ألف طلب أسبوعيًا بجينيس، وهناك 40 ألف طلب للالتحاق بالموسوعة، ونسبة القبول تصل إلى 2700 طلب سنويا، مضيفًا أن الأشخاص يسعون للحصول على شهادة جينيس تحقيقًا للإنجازات. وأشار إلى أن كوبرى تحيا مصر بالقاهرة، حقق الرقم القياسى لأعرض جسر معلق فى العالم، بالإضافة إلى أن الكوبرى تم تنفيذه بأيدى 40 ألف عامل ومهندس، واستخدم فى تنفيذ الكوبرى 290 ألف طن حديد، مشيرا إلى أن برج خليفة بالإمارات حقق 11 رقمًا قياسيًا حتى الآن، ولا يزال برج خليفة هو المبنى الأطول على الكوكب.

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