أول رحلة دولية لـ مصر للطيران من مطار سفنكس الدولى (صور)

جدة - نرمين السيد - كما تم استقبال الطائرة قادمة من أبوسمبل إلى مطار سفنكس بتقليد رش المياه، احتفالا بوصول وإقلاع أول رحلة لمصر للطيران من مطار سفنكس الدولى.

ويأتى تشغيل رحلة مصر للطيران من وإلى مطار سفنكس الدولى، بعد انتهاء أعمال التطوير بالمطار فى شهر نوفمبر الماضى، وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنويا.