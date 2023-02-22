جدة - نرمين السيد - كما تم استقبال الطائرة قادمة من أبوسمبل إلى مطار سفنكس بتقليد رش المياه، احتفالا بوصول وإقلاع أول رحلة لمصر للطيران من مطار سفنكس الدولى.
ويأتى تشغيل رحلة مصر للطيران من وإلى مطار سفنكس الدولى، بعد انتهاء أعمال التطوير بالمطار فى شهر نوفمبر الماضى، وزيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون ومائتى ألف راكب سنويا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رحلة دولية لـ مصر للطيران من مطار سفنكس الدولى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.